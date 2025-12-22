Morta sul colpo gravissima l’amica Schianto spaventoso tragedia in Italia | bilancio drammatico

Tragedia all’alba ad Acilia, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di una giovane donna e il ferimento di altre due persone. Il sinistro si è verificato in viale di Romagnoli, all’incrocio con via Andrea da Garessio. A perdere la vita è stata una ragazza di 27 anni, che viaggiava a bordo di una utilitaria insieme a un’amica. L’auto si è scontrata con un autobus Atac della linea 04, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato frontale. Le condizioni del veicolo e del mezzo pubblico hanno evidenziato la violenza dello scontro, con entrambi i parabrezza andati completamente distrutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

