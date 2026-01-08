Angori nel mirino Piace al Bologna

Il Pisa si prepara ad affrontare la trasferta di Udine, dopo aver affrontato una sconfitta nell'ultimo incontro. La squadra sta lavorando intensamente per migliorare le proprie prestazioni e affrontare con fiducia la prossima sfida. Intanto, l'attenzione si concentra sul match contro il Bologna, che ha mostrato interesse verso alcuni giocatori dei toscani. Un momento importante per il club e i suoi tifosi, che attendono sviluppi e risposte sul mercato.

Dopo la batosta dell'Epifania, il Pisa è tornato immediatamente a lavorare sul campo per preparare la sfida di Udine. Sabato lo Sporting Club affronterà la formazione friulana sul terreno del " Bluenergy Stadium " alle 15: questa gara segnerà anche l'avvio del girone di ritorno. Per questo appuntamento il tecnico originario di Biella conta di recuperare a pieno Henrik Meister, colpito da un pesante attacco gastrointestinale e costretto ad assistere dalla tribuna alla sconfitta dei compagni contro il Como. Sulla via del pieno recupero anche Arturo Calabresi dopo la sindrome influenzale accusata subito dopo il pareggio di Genova.

