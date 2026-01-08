Analisi Crif 18.800 frodi creditizie in 6 mesi nel 2025

Nel primo semestre del 2025, in Italia sono state registrate circa 18.800 frodi creditizie, secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio Crif-Mister Credit. Questi dati evidenziano l’importanza di monitorare e consolidare le misure di sicurezza nel settore creditizio, al fine di prevenire e contrastare le frodi e tutelare consumatori e istituzioni finanziarie.

In Italia sono state 18.800 le frodi creditizie nei primi 6 mesi del 2025. Questo il dato principale che emerge dall'ultima analisi dell'Osservatorio Crif-Mister credit sulle frodi creditizie. Le frodi creditizie basate sul furto di identità continuano a rappresentare una minaccia preoccupante per il settore finanziario, con particolare impatto sul credito al consumo. Il maggior aumento percentuale di vittime pari a un incremento dell'8,7% riguarda gli under 30, con oltre un caso di frode su cinque. Aumento dei reati del 9,2% in un anno. Nel primo semestre dell'anno scorso l'aumento dei reati è stato del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 e il valore economico complessivo frodato ha superato gli 86 milioni di euro.

Frodi creditizie e furti di identità, +9% nel I semestre 2025. Più prestiti personali, meno mutui. I dati di Crif – Mister Credit - Oltre 86 milioni di euro: a tanto ammonta il valore delle frodi creditizie basate sul furto di identità registrate nei primi 6 mesi del 2025. simplybiz.eu

Nel 2024 frodi creditizie con furto identità per 150 milioni - Le frodi creditizie basate sul furto di identità continuano a rappresentare una minaccia significativa e in costante evoluzione nel mondo finanziario, con un impatto particolarmente rilevante nel ... ansa.it

