Agricoltura segnali positivi da export e lattiero-caseario | nel mondo prodotti bergamaschi per 800 milioni in sei mesi

Al netto di un contesto che rimane differenziato a seconda dei settori considerati, il primo semestre 2025 per l’agricoltura lombarda è stato caratterizzato da una fase positiva, trascinato in particolare dall’andamento dei comparti lattiero-caseario, suinicolo e orticolo. È quanto emerge dall’indagine promossa Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, che ha rilevato una crescita del fatturato su base annua per il 37% degli imprenditori intervistati, a fronte di un 23% che segnala invece indicatori in diminuzione e a un 40% che non riferisce particolari variazioni anno su anno rispetto alla propria attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Agricoltura, segnali positivi da export e lattiero-caseario: nel mondo prodotti bergamaschi per 800 milioni in sei mesi

