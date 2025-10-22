Agricoltura segnali positivi da export e lattiero-caseario | nel mondo prodotti bergamaschi per 800 milioni in sei mesi

Bergamonews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al netto di un contesto che rimane differenziato a seconda dei settori considerati, il primo semestre 2025 per l’agricoltura lombarda è stato caratterizzato da una fase positiva, trascinato in particolare dall’andamento dei comparti lattiero-caseario, suinicolo e orticolo. È quanto emerge dall’indagine promossa Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, che ha rilevato una crescita del fatturato su base annua per il 37% degli imprenditori intervistati, a fronte di un 23% che segnala invece indicatori in diminuzione e a un 40% che non riferisce particolari variazioni anno su anno rispetto alla propria attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

agricoltura segnali positivi da export e lattiero caseario nel mondo prodotti bergamaschi per 800 milioni in sei mesi

© Bergamonews.it - Agricoltura, segnali positivi da export e lattiero-caseario: nel mondo prodotti bergamaschi per 800 milioni in sei mesi

Leggi anche questi approfondimenti

agricoltura segnali positivi exportAgroalimentare, export traina sempre di più - In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ... Secondo agroalimentarenews.com

agricoltura segnali positivi exportAgroalimentare, l'export lombardo segna un +8,8% - Le esportazioni dell'agroalimentare lombardo sono aumentate dell'8,8% nel primo semestre di quest'anno, e questo è uno dei dati positivi che fotografa il report semestrale di Unioncamere Lombardia e R ... Si legge su ansa.it

agricoltura segnali positivi exportAgroalimentare: ottima performance nel secondo trimestre - Vola l'export di frutta fresca, ma gli ortaggi trasformati registrano un calo ... Scrive myfruit.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Segnali Positivi Export