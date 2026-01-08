alvaro morata ha tradito alice campello con elena sirigu ecco cosa ha detto lei

Si torna a parlare della crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello, con una nuova indiscrezione che coinvolge Elena Sirigu come possibile causa della tensione. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media, alimentando speculazioni sulla natura del loro rapporto. Ecco i dettagli e le ultime novità sulla situazione tra i due protagonisti di questa intricata storia.

Continua la telenovela sulla crisi della coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello. E continua con una vera e propria indiscrezione bomba che vede un anzi, una, terza incomoda che sarebbe la causa del gelo tra marito e moglie. Voci nate in Spagna, arrivate in queste ore in Italia, e che hanno provocato la reazione (furiosa) dell’ex. Si tratta di voci che stanno circolando, da giorni, sui media spagnoli e che riporta, per vederci chiaro, nella sua newletter Grabriele Parpiglia. Il giornalista fa un lungo recap della storia d’amore, iniziata con un colpo di fulmine nel 2016 tra l’influencer e il calciatore, e arriva a raccontare la crisi degli ultimi tempi, con l’enorme indizio dei recap social di Capodanno in cui nè Morata nè Alice Campello hanno inserito alcun riferimento al coniuge. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

