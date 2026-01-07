Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu l'influencer rompe il silenzio e fa chiarezza

Alice Campello ha deciso di parlare dopo le recenti rumors riguardanti la sua relazione con Alvaro Morata. In un messaggio ufficiale, l’influencer ha smentito ogni accusa di tradimento e ha chiarito la propria posizione, offrendo una versione dei fatti in modo diretto e rispettoso. Questa dichiarazione mira a fare luce sulla situazione, evitando fraintendimenti e mantenendo un atteggiamento sobrio e trasparente.

Alice Campello rompe il silenzio sulla presunta crisi con Alvaro Morata e smentisce categoricamente le voci di un tradimento. La difesa della modella Elena Sirigu: "Etichettata come rovina famiglie, ma è innocente". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

