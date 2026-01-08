Alta velocità senza scelte coraggiose la Calabria resta isolata

La Calabria si trova di fronte a una sfida importante: la mancanza di investimenti e decisioni politiche adeguate rischia di lasciarla isolata nelle reti di mobilità nazionali ed europee. Non si tratta di assenza di proposte, ma di una carenza di volontà che può compromettere lo sviluppo e l’integrazione della regione. È fondamentale un impegno concreto per migliorare le infrastrutture e favorire connessioni più rapide e efficienti.

