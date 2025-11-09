Alta velocità Tridico ammonisce | Grave esclusione della Calabria dai piani europei
«La mancata inclusione delle regioni del Sud Italia, e in particolare della Calabria, nel nuovo schema infrastrutturale dell’alta velocità predisposto dall’Unione Europea è un fatto gravissimo e protesteremo per questo in tutte le sedi». Lo afferma l’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista, commentando la recente decisione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
