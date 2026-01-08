Alle scuole del comune e ad Elisa Bigoni i premi per i migliori presepi di Alta Val Tidone

Da ilpiacenza.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle scuole del comune e ad Elisa Bigoni sono stati consegnati i premi per i migliori presepi realizzati in Alta Val Tidone. L’evento, svoltosi nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di Caminata, ha riscosso successo, creando un’atmosfera raccolta e gioiosa. Questa manifestazione, parte del calendario del Magico Natale, ha valorizzato la creatività e l’impegno della comunità locale nel tradizionale allestimento natalizio.

Un’atmosfera raccolta e gioviale, nello scenario della suggestiva chiesa parrocchiale di Caminata, ha accompagnato l’ultimo riuscito evento del calendario del Magico Natale in Alta Val Tidone. Dopo gli appuntamenti di Nibbiano, Trevozzo e Pecorara che hanno introdotto, tra intrattenimenti per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

