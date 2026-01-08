Al via il XXXVI corso di aggiornamento sul giardino storico Giuliana Baldan Zenoni-Politeo – 2026
Prende il via il XXXVI corso di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo” 2026. Un’occasione per approfondire il ruolo delle piante, dei giardini e dei paesaggi nel contesto storico e culturale, analizzando il loro rapporto con l’evoluzione delle società, delle istituzioni e delle dinamiche di potere, dall’antichità ai giorni nostri. Un percorso di studio volto a valorizzare il patrimonio storico-ambientale e a promuoverne la tutela.
La storia delle piante, dei giardini e dei paesaggi si intreccia con quella dell’uomo e delle sue istituzioni e di conseguenza con la storia del potere, dell'espansione economica e della dominazione sulle risorse e sugli uomini, esito di un nuovo ordine geopolitico imposto dai colonizzatori. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Commercio di prodotti senza glutine, al via un corso di formazione ed aggiornamento sulla celiachia
Leggi anche: Luci d'Artista, record di presenze sul Corso tutto illuminato: sensi unici pedonali nel centro storico
Al via il XXXVI corso di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo” – 2026 - Come sono stati rimodellati dal grande rimescolamento di esseri viventi, manufatti, culture e idee, seguito alla c ... padovaoggi.it
TIMBERLAND Uomo donna dal 36 al 46 corso Italia 71/73 Marano di Napoli #timberland # #iphone - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.