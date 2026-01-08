Al via il XXXVI corso di aggiornamento sul giardino storico Giuliana Baldan Zenoni-Politeo – 2026

Prende il via il XXXVI corso di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo” 2026. Un’occasione per approfondire il ruolo delle piante, dei giardini e dei paesaggi nel contesto storico e culturale, analizzando il loro rapporto con l’evoluzione delle società, delle istituzioni e delle dinamiche di potere, dall’antichità ai giorni nostri. Un percorso di studio volto a valorizzare il patrimonio storico-ambientale e a promuoverne la tutela.

