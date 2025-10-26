Commercio di prodotti senza glutine al via un corso di formazione ed aggiornamento sulla celiachia

Giovedì 30 ottobre, giovedì 13 novembre e martedì 25 novembre, dalle 14 alle 18, la sede del Dipartimento di sanità pubblica di Forlì, in via della Rocca 19 (sala riunioni, primo piano), ospiterà un corso gratuito di formazione, in presenza, per chi effettua produzione e somministrazione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Maxi operazione contro la contraffazione: sequestrati 527 milioni di beni falsi in tutta Italia: Nei primi nove mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 9.000 operazioni contro la contraffazione, il commercio di prodotti falsi e le frodi al Made in Italy, p - facebook.com Vai su Facebook

Celiachia: in Stato Regioni il nuovo decreto sulle tariffe dei prodotti senza glutine. Previsto un risparmio del 10 per cento - Le Regioni (Commissione Salute) sono d’accordo, a eccezione della Basilicata che ha presentato osservazioni al provvedimento, già rinviato la scorsa Stato- Scrive quotidianosanita.it

Primizie e delizie senza glutine, dall’ortofrutta ai prodotti per celiaci - Per Cristofero Scardino, fruttivendolo di terza generazione, titolare di un negozio di ortofrutta ... bergamonews.it scrive

Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Secondo un’indagine dell’Osservatorio Immagino (di GS1 Italy e Nielsen), sono oltre 4. Secondo ilfattoalimentare.it