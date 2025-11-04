UGL Salute: “Inaccettabile aggressione al personale sanitario del Santissima Annunziata di Taranto. L’UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione subita da un’operatrice socio-sanitaria dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto, colpita e spinta a terra da un familiare di un paziente. Un episodio vile e inaccettabile che ancora una volta dimostra come il personale sanitario continui a operare in un clima di crescente tensione e pericolo. “Non possiamo più tollerare che chi dedica la propria vita alla cura e all’assistenza venga aggredito mentre svolge il proprio dovere – dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute –. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it