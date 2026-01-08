Al Planetario di Lecco si riparte a razzo | che mese di gennaio

A gennaio, il Planetario di Lecco riprende le attività con un calendario ricco di eventi. Durante il mese, saranno organizzate conferenze, proiezioni in cupola e iniziative dedicate ai bambini. Un’occasione per scoprire il cielo e approfondire temi scientifici in un ambiente stimolante e accessibile. L’appuntamento è per chi desidera iniziare l’anno con cultura e curiosità, in un luogo dedicato all’osservazione e alla conoscenza dell’universo.

Sarà un inizio anno denso di appuntamenti al Planetario di Lecco, tra conferenze, proiezioni in cupola ed eventi per i più piccoli.Si comincia venerdì 9 gennaio alle ore 21 con "Cieli e miti tra le nevi" a cura di Cecilia Corti, ingegnere e membro del Gruppo Astrofili Deep Space. Una serata sotto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Planetario di Lecco, a novembre appuntamenti di grande qualità Leggi anche: Gennaio senza alcol: che cosa succede davvero al corpo e alla mente quando smettiamo di bere per un mese Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. EVENTI DEL WEEKEND A LECCO Scienza, stelle, volley e luci natalizie: il weekend a Lecco è tutto da vivere! SABATO 3 GENNAIO La scienza di Stranger Things I misteri scientifici che si incontrano nella serie cult ore 21 | Planetario https://app.dee - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.