Gennaio senza alcol | che cosa succede davvero al corpo e alla mente quando smettiamo di bere per un mese
Il Dry January è un’occasione per prendersi una pausa dall’alcol, senza giudizi o pressioni. Durante questo mese, il corpo e la mente beneficiano di un periodo di recupero e rinnovamento. Questa scelta può contribuire a migliorare il benessere generale, offrendo una prospettiva più consapevole sui propri consumi e sul proprio stile di vita. Un momento di riflessione che aiuta a capire meglio sé stessi e le proprie abitudini.
Il Dry January non è una prova di forza né una rinuncia punitiva, ma una pausa che permette al corpo di ricalibrarsi. Energia più stabile, sonno meno frammentato e maggiore chiarezza mentale: la scienza racconta perché anche poche settimane senza alcol possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il Dry January – letteralmente “gennaio a secco” – è una campagna che invita le persone a rinunciare all’alcol per tutto il primo mese dell’anno. Un primo passo verso un cambiamento duraturo con evidenti benefici per la salute - facebook.com facebook
