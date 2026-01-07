Gennaio senza alcol | che cosa succede davvero al corpo e alla mente quando smettiamo di bere per un mese

Il Dry January è un’occasione per prendersi una pausa dall’alcol, senza giudizi o pressioni. Durante questo mese, il corpo e la mente beneficiano di un periodo di recupero e rinnovamento. Questa scelta può contribuire a migliorare il benessere generale, offrendo una prospettiva più consapevole sui propri consumi e sul proprio stile di vita. Un momento di riflessione che aiuta a capire meglio sé stessi e le proprie abitudini.

30 giorni senza alcol: cosa succede davvero al corpo senza bere - Scopri cosa cambia nel tuo corpo dopo 30 giorni senza alcol: sonno più profondo, energia stabile, umore equilibrato e tanto altro. iconmagazine.it

A gennaio un mese senza alcol, torna la campagna di prevenzione: "Ecco gli effetti positivi dei giorni senza 'bere'" - 0l Challenge Dry January, che mira a sensibilizzare le persone a ripensare al ... ildolomiti.it

Il Dry January – letteralmente “gennaio a secco” – è una campagna che invita le persone a rinunciare all’alcol per tutto il primo mese dell’anno. Un primo passo verso un cambiamento duraturo con evidenti benefici per la salute - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.