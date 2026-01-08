Al Museo Diocesano di Catania si celebrano i 270 anni di Wolfang Amadeus Mozart

Al Museo Diocesano di Catania si prepara a celebrare i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei compositori più influenti della storia musicale. L’evento ricorda l’importanza del suo contributo artistico e culturale, sottolineando il suo ruolo nel panorama musicale internazionale. Un’occasione per approfondire la vita e le opere di un genio che ha lasciato un’impronta duratura nel patrimonio musicale mondiale.

Mancano pochi giorni al 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, il compositore austriaco considerato tra i massimi geni della storia della musica e che da oltre due secoli influenza intere generazioni di musicisti. Per celebrare quell'importante 27 gennaio del 1756 la Camerata Strumentale Siciliana ha deciso di inaugurare la stagione concertistica del 2026 con l'esecuzione integrale dei quartetti con flauto.

