AIG sceglie Eric Andersen come nuovo presidente e ceo

AIG ha annunciato la nomina di Eric Andersen come nuovo presidente e CEO, a partire dalla metà del 2026, in seguito al ritiro di Peter Zaffino, che continuerà nel ruolo di presidente esecutivo. La scelta riflette l’intento dell’azienda di garantire continuità e stabilità nella gestione, mantenendo un orientamento strategico chiaro per il futuro.

AIG ha nominato Eric Andersen nuovo presidente e amministratore delegato del gruppo. L'American International Group ha scelto lui per guidare la società dopo il ritiro previsto a metà 2026 dell'attuale ceo Peter Zaffino, che resterà presidente esecutivo. Andersen entrerà il 16 febbraio ma la piena operatività nei due ruoli la avrà dal primo giugno, non appena terminata la fase di transizione in cui riferirà allo stesso Zaffino. Il manager in passato è stato presidente e ceo di Aon Benfield nonché amministratore delegato di Aon Risk Solutions Americans. Contestualmente al nuovo ruolo, resterà Consulente senior dell'ad di Aon Greg Case fino a giugno 2026.

