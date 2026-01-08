L' Antitrust multa Cloudflare per 14 milioni di euro | non bloccava i contenuti pirata in streaming

L'Autorità Garante delle Comunicazioni ha multato Cloudflare per oltre 14 milioni di euro, in seguito al mancato rispetto dell'ordine di blocco di contenuti pirata in streaming. La decisione si basa sulla rilevazione di inosservanze alle disposizioni ufficiali volte a contrastare la distribuzione illegale di contenuti digitali. Questa vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle normative in ambito di tutela del copyright online.

L'Agcom ha comminato una multa di oltre 14 milioni a Cloudflare Inc, per non aver rispettato l'ordine di disabilitare l'accesso a una serie di contenuti pirata. Lo si legge in una nota dell'Antitrust che riguarda l'applicazione del piracy shield, la normativa antipirateria che impedisce di. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

