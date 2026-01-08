AEW | Hammerstone si congratula con Jake Doyle

Nel 2024, Alex Hammerstone, noto campione mondiale della Major League Wrestling, ha espresso le proprie congratulazioni a Jake Doyle, con cui aveva condiviso un'esperienza nel tag team in TNA insieme a Jake Something. Questa collaborazione rappresenta un capitolo importante delle loro carriere nel mondo del wrestling professionistico.

Nel 2024 Alex Hammerstone, storico campione mondiale nella Major League Wrestling, e Jake Something, sono stati parte di un tag team in TNA. Nonostante la coppia sia durata per poche settimane a causa di un ulteriore infortunio patito da parte di Hammerstone durante l’anno citato, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto anche fuori dal ring. Per questo motivo l’ex atleta TNA, ora in forza sia in MLW che NWA, si è congratulato con Something per isl suo ritorno in AEW e annesso debutto in quel di Dynamite lo scorso mercoledì. Qui il tweet di riferimento. Go show the world, brother. Congrats. @JakeSomething pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

