Acireale spara alla cassa di un’attività commerciale per il troppe rumore | arrestato 59enne

A Acireale, un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver sparato alla cassa di un’attività commerciale a causa del troppo rumore. L’intervento dei Carabinieri, chiamati dai residenti, ha evitato conseguenze più gravi e portato all’arresto dell’individuo. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

Intervento dei Carabinieri dopo le segnalazioni dei residenti. Momenti di forte tensione ad Acireale, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di numerose chiamate dei cittadini, allarmati dal rumore inequivocabile di colpi d'arma da fuoco uditi intorno alle 9.30 nei pressi di via Serra, nella periferia della città. Il foro sul muro e la scoperta della lite. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno notato che una cassa acustica fissata al muro di un'attività commerciale presentava un foro compatibile con un colpo di pistola. Dalle prime verifiche e dalle dichiarazioni del titolare del negozio è emerso che da tempo era in corso un acceso contrasto con un residente della zona, infastidito dal rumore proveniente dall'altoparlante.

