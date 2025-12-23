Accecata dalla gelosia Aggredisce la cognata e le taglia i capelli a zero

Una donna, spinta dalla gelosia e dalla vendetta, ha aggredito la cognata, immobilizzandola e tagliandole i capelli a zero con delle forbici. L’episodio, avvenuto in un contesto di tensione familiare, evidenzia come sentimenti negativi possano sfociare in comportamenti estremi. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità, che stanno indagando sulle motivazioni e sulle circostanze dell’accaduto.

Tradita dalla cognata, si sarebbe vendicata con una sorta di punizione esemplare. L’avrebbe infatti immobilizzata per poi tagliarle i capelli con delle forbici. Per questo una donna peruviana di 37 anni è finita a processo ed è stata condannata a 5 mesi di reclusione, con sospensione della pena vincolata al risarcimento della parte offesa. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, che ha contestato all’imputata e a un’altra donna, poi prosciolta dal giudice, le accuse di violenza privata e lesioni, la condannata avrebbe scoperto che la cognata aveva avviato una relazione extraconiugale con suo marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accecata dalla gelosia. Aggredisce la cognata e le taglia i capelli a zero Leggi anche: Aggredisce e rasa a zero la cognata per gelosia, condannata a 5 mesi Leggi anche: Moglie tradita massacra di botte la cognata e le rade a zero i capelli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Accecata dalla gelosia. Aggredisce la cognata e le taglia i capelli a zero. Il tradimento ’registrato’ sul telefono del suo ragazzo. Accecata dalla gelosia e dalla voglia di vendicarsi aveva inviato il video a tutti i conoscenti della donna: a giudizio lei e due partenti che l’avevano aiutata. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.