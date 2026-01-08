Accadde oggi | 8 gennaio Ciro! è lo scherzo telefonico a Sandra Milo

Il 8 gennaio ricorda uno degli episodi più noti della televisione italiana: lo scherzo telefonico rivolto a Sandra Milo, in cui una voce le comunicava un incidente grave del suo figlio Ciro. Questo episodio ha segnato un momento significativo nella storia dello spettacolo, evidenziando il ruolo e le implicazioni delle telefonate scherzo nel panorama mediatico. Di seguito, si ripercorre questo evento e il suo impatto culturale.

Una voce avvertì l'attrice di un incidente da poco accaduto a suo figlio Ciro, con conseguente ricovero all'ospedale San Giovanni di Roma in gravi condizioni Si tratta di uno degli episodi clou della storia della televisione italiana e che rimarranno per sempre .

