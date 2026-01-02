Accadde oggi | 2 gennaio una tragedia calcistica a Glasgow
Il 2 gennaio 1971, a Glasgow, si verificò una tragedia che segnò profondamente la Scozia. La caduta di un bambino durante una partita portò alla morte di 66 persone e al ferimento di circa 200. Questo evento rimane uno dei momenti più dolorosi nella storia dello sport, lasciando un ricordo di dolore e di riflessione per tutta la comunità.
A causa della caduta di un bambino, morirono 66 persone e circa 200 restarono ferite Il 2 gennaio 1971 la Scozia si fermò per un lungo e doloroso silenzio, carico di terrore e dolore. A Glasgow il calcio si trasformò da esibizione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
