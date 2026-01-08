acca larenzia scanzi si becca una querela da rampelli dopo aver ironizzato sul ricordo dei martiri di destra

Andrea Scanzi si trova coinvolto in una querela da parte di Rampelli dopo aver commentato ironicamente il ricordo dei martiri di destra. L’episodio, che ha suscitato reazioni sui social, evidenzia le tensioni politiche e le controversie che spesso emergono nel dibattito pubblico italiano. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione acceso, riflettendo le difficoltà di esprimersi liberamente in un ambiente digitale spesso polarizzato.

Lo scivolone sui social, per Andrea Scanzi, è un rito quasi quotidiano, come cotonarsi i capelli davanti allo specchio o lucidare i medaglioni alla Said Baba sulle magliette da tredicenne problematico. Stavolta, oltre a cadere, il giornalista del Fatto ha anche pestato una cacca. “In questa foto, il vicepresidente della camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e “Presenti!” urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. Daje Itaglia!”, ha scritto oggi. E s’è beccato una querela, così, al volo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

