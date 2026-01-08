A Sondrio torna una sezione a tempo prolungato in una scuola dell' infanzia pubblica
A Sondrio riprende l’attività di una sezione a tempo prolungato presso una scuola dell’infanzia pubblica, dopo diversi anni di assenza. Questa iniziativa mira a offrire un supporto più ampio alle famiglie del territorio, garantendo servizi educativi prolungati e più flessibili per i bambini in età prescolare. La riapertura rappresenta un passo importante per rafforzare l’offerta educativa nel settore dell’infanzia nel comune.
Torna, in una scuola dell'infanzia pubblica di Sondrio, una sezione a tempo prolungato, che mancava ormai da diversi anni. Accadrà, a partire dal prossimo anno scolastico, alla scuola dell'infanzia “Il Germoglio” (facente parte dell'Istituto comprensivo Paesi Orobici) di via Diego Gianoli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
