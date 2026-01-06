Scuole dell’infanzia a Bolzano cambia il tempo prolungato | soglia abbassata a 8 bambini e nuove tariffe

La Giunta di Bolzano ha deciso di ridurre a 8 il numero minimo di bambini per attivare il tempo prolungato nelle scuole dell’infanzia, introducendo anche nuove tariffe per le attività pomeridiane. Questa misura mira a garantire un’offerta educativa più flessibile e accessibile alle famiglie, mantenendo al contempo standard qualitativi elevati. Le novità si inseriscono in un quadro di aggiornamento delle politiche educative locali.

La Giunta di Bolzano ha approvato l'abbassamento a 8 bambini della soglia per l'attivazione del tempo prolungato nelle scuole dell'infanzia e la revisione delle tariffe pomeridiane. La misura intende favorire la conciliazione famiglia-lavoro e garantire un servizio educativo più flessibile e accessibile in tutto il territorio provinciale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

