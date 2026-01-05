video tir prende fuoco sulla a16 vigili del fuoco evitano il peggio

Il 5 gennaio 2026, sulla A16 Napoli-Canosa nel territorio di Vallata, un tir carico di cemento ha preso fuoco. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente, riuscendo a contenere le fiamme e prevenire conseguenze più gravi. L’incidente ha causato temporanei disagi al traffico, ma nessuna persona è rimasta ferita. L'intervento ha evidenziato l’efficacia delle squadre di emergenza nel gestire situazioni critiche lungo le autostrade.

Nel pomeriggio di oggi, 05 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto di cemento in sacchi. Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Bisaccia, con il supporto di un'autobotte dalla sede centrale di Avellino, che ha provveduto allo spegnimento dell'incendio, alla messa in sicurezza dell'area e del mezzo coinvolto, evitando ulteriori conseguenze per la circolazione e per l'incolumità degli utenti dell'autostrada.

