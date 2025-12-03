Passerelle segrete | Palermo si racconta attraverso la moda e restituisce un nuovo sguardo sulla città

La moda diventa linguaggio urbano e strumento di narrazione collettiva. È questo il cuore di “Passerelle Segrete – Hidden Runways”, il progetto fotografico ed editoriale promosso dalla rete Mythos Fashion Sicily e sostenuto dal Comune di Palermo – Area Sviluppo Economico. Un lavoro che non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it