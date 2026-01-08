‘A Different Man’ | l’ironia salvifica di una dark comedy brillante
‘A Different Man’ è una dark comedy che affronta con delicatezza e ironia il percorso di accettazione di sé e le sfide legate alla deformità. La narrazione si distingue per un approccio sobrio e riflessivo, offrendo uno sguardo originale su temi complessi. Un’opera che invita alla riflessione senza sensazionalismi, valorizzando la profondità emotiva e il senso di umanità.
Quando parliamo di deformità e di lenta accettazione di sé ci vengono in mente tantissimi documentari. Storie di uomini che hanno lottato con le rare malattie, e che poi hanno trovato un modo per accettarsi, planando leggeri sulle proprie imperfezioni e anche sul giudizio degli altri. Ma cosa succede quando a raccontarcelo è il cinema? Succede che il cinema sfodera le sue armi artistiche più disparate, addirittura quelle della parodia. A Different Man (2024, Aaron Schimberg ) è un commedia nera che non vuole spingere a commozione, che non chiede empatia, ma che anzi inibisce il pietismo del pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
