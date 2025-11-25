Guarda online il thriller dark comedy con Emma Stone

Emma Stone e la sua evoluzione artistica: dai ruoli comici ai film di grande livello. Emma Stone si afferma come una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico attuale, attraversando fasi diverse della sua carriera. Dopo essersi distinta come protagonista in commedie di successo, ha progressivamente ampliato il suo repertorio inserendo film più complessi e autoriali, conquistando importanti riconoscimenti internazionali. La sua prima candidatura all’Oscar arrivò nel 2014 con Birdman, mentre nel 2016 vinse il premio come Miglior Attrice grazie a La La Land. Con una forte alchimia con Ryan Gosling, ha instaurato un legame artistico riconducibile alle grandi star di un tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it