Nuova Toyota Aygo X Hybrid in anteprima a Roma

Il nuovo concept Toyota arriva a Roma. Giovedì 6 novembre, dalle 18.30 in via Flaminia 888 (00191) in anteprima nuova Toyota Aygo X HybridHybrid Night Auto Royal Company ExperienceAuto Royal Company inaugura il restyling del proprio showroom con un evento esclusivo a numero chiuso: Hybrid Night. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Tanti auguri ad Alessandro per l'acquisto della sua nuova Toyota Yaris Hybrid Grazie per averci scelto! Autosalone Lauretta il nostro unico obiettivo è la vostra soddisfazione!!

Nuova Toyota C-HR+, interni a bagagliaio del SUV elettrico

Nuova Toyota Aygo X Hybrid è l'ibrida "vera" più economica che c'è - Certo, Aygo X Hybrid costa più di Aygo a benzina, ma con permuta o rottamazione il prezzo scende sotto i 20. Secondo motorbox.com

Sistema ibrido Toyota Aygo X: come funziona l'eCVT e perché consuma solo 3,7 litri/100 km - Il Power Split Device, la batteria longitudinale e l'ingegneria estrema dietro il primo segmento A full hybrid: analisi tecnica del sistema che eredita la tecnologia Yaris in uno spazio impossibile ... Segnala automoto.it

Toyota Aygo X, il test della prima citycar full hybrid: maneggevole e brillante fa 30 km al litro - Al volante, la sensazione di controllo è immediata: il raggio di sterzata ridotto e la risposta precisa la rendono incredibilmente maneggevole nel labirinto urbano. Scrive repubblica.it