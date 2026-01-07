Vorresti giudici che dipendono dalla politica? e altre bufale fantastiche

Benvenuti a questa nuova puntata delle Pecore Elettriche, condotta da David Allegranti. Oggi affrontiamo temi importanti e spesso fraintesi, come le affermazioni infondate sui giudici e il loro rapporto con la politica. Attraverso un’analisi accurata, cercheremo di chiarire i fatti e di offrire uno sguardo obiettivo su questioni che influenzano la nostra società. Restate con noi per un’informazione equilibrata e trasparente.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Benvenuti, benvenuti, qui David Allegranti, nuova puntata delle Pecore Elettriche. “Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota no”. Nelle stazioni ferroviarie italiane da qualche giorno è comparso questo cartellone, diffuso dal comitato per il no al referendum costituzionale dell’ Associazione Nazionali Magistrati. Orbene, la riforma della giustizia non prevede affatto l’assoggettamento dei magistrati al potere politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

