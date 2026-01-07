Vorresti giudici che dipendono dalla politica? e altre bufale fantastiche

Benvenuti a questa nuova puntata delle Pecore Elettriche, condotta da David Allegranti. Oggi affrontiamo temi importanti e spesso fraintesi, come le affermazioni infondate sui giudici e il loro rapporto con la politica. Attraverso un’analisi accurata, cercheremo di chiarire i fatti e di offrire uno sguardo obiettivo su questioni che influenzano la nostra società. Restate con noi per un’informazione equilibrata e trasparente.

Benedetto (Fondazione Einaudi): "L'inno dei giudici è la canzone di Caselli: nessuno mi pu" - «Nel mio libro “Non diamoci del tu”, ho sempre detto che peri magistrati italiani l’inno nazionale non è quello di Mameli, ma la canzone di Caterina Caselli, “Nessuno mi può giudicare”. msn.com

Seaparazione delle carriere, così giudici e pm saranno più prossimi alla politica. Altro che terzietà e imparzialità! - Il magistrato Giovanni Antoci spiega perché la riforma costituzionale potrebbe asservire i magistrati al potere politico ... ilfattoquotidiano.it

“Vorresti giudici che dipendono dalla politica? e altre bufale fantastiche

“Vorresti che i giudici dipendessero dalla politica” È la domanda che campeggia nei manifesti dell’ANM contro il referendum sulla separazione delle carriere, affissi nelle stazioni italiane. Uno slogan ingannevole: la riforma non introduce alcuna dipendenza x.com

In questi giorni appare un po’ ovunque un manifesto del Comitato per il no alla separazione delle carriere, animato anche dalla magistratura. Sopra si legge uno slogan: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica». Non si sa nemmeno da dove cominciare - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.