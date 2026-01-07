Vorresti giudici che dipendono dalla politica? e altre bufale fantastiche
Benvenuti a questa nuova puntata delle Pecore Elettriche, condotta da David Allegranti. Oggi affrontiamo temi importanti e spesso fraintesi, come le affermazioni infondate sui giudici e il loro rapporto con la politica. Attraverso un’analisi accurata, cercheremo di chiarire i fatti e di offrire uno sguardo obiettivo su questioni che influenzano la nostra società. Restate con noi per un’informazione equilibrata e trasparente.
Firenze, 7 gennaio 2026 – Benvenuti, benvenuti, qui David Allegranti, nuova puntata delle Pecore Elettriche. “Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota no”. Nelle stazioni ferroviarie italiane da qualche giorno è comparso questo cartellone, diffuso dal comitato per il no al referendum costituzionale dell’ Associazione Nazionali Magistrati. Orbene, la riforma della giustizia non prevede affatto l’assoggettamento dei magistrati al potere politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Vorresti giudici che dipendono dalla politica? e altre bufale fantastiche
“Vorresti che i giudici dipendessero dalla politica” È la domanda che campeggia nei manifesti dell’ANM contro il referendum sulla separazione delle carriere, affissi nelle stazioni italiane. Uno slogan ingannevole: la riforma non introduce alcuna dipendenza x.com
In questi giorni appare un po’ ovunque un manifesto del Comitato per il no alla separazione delle carriere, animato anche dalla magistratura. Sopra si legge uno slogan: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica». Non si sa nemmeno da dove cominciare - facebook.com facebook
