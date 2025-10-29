Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti Salvini | Scelta politica Andiamo avanti Meloni | Ennesima invasione dei giudici
Doccia freddissima sul governo e sul ministro Matteo Salvini: la Corte dei Coni ha bocciato il Ponte sullo Stretto di Messina. I giudici contabili hanno scritto: "La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
