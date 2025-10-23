Como cede l' asfalto in via Navedano | strada chiusa
Como, 23 ottobre 2025 – Un mezzo stradale di Aprica, l'azienda di raccolta dei rifiuti, è rimasto incastrato in una voragine stradale che i è aperta questa mattina alle 7,45 in via Navedano, periferia di Como. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno liberato il camion senza alcuna conseguenza per le persone. Nel frattempo la strada è stata chiusa al transito di ogni veicolo a monte e valle, nelle due direzioni, dalla polizia locale, arrivata in posto assieme alle squadre di soccorso. Il cedimento, che si è presentato come un un c orposo taglio nell'asfalto, è avvenuto a lato della carreggiata, a ridosso del muro di contenimento del fiume Cosia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
