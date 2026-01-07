Via del Prione, piano da 300mila euro.

Via del Prione, tra via Rosselli e la scalinata Quintino Sella, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione della pavimentazione. L’investimento di 300.000 euro mira a migliorare la qualità della strada e a valorizzare il territorio, garantendo maggiore sicurezza e durabilità. L’intervento si inserisce in un progetto di manutenzione volto a preservare e valorizzare il patrimonio urbano della zona.

Un investimento di 300mila euro per riqualificare la pavimentazione di via del Prione, nel tratto compreso tra via Rosselli e la scalinata Quintino Sella. É quanto messo sul piatto da Palazzo civico, grazie a un finanziamento della Regione Liguria nell'ambito del Fondo strategico regionale. Si tratta del secondo intervento corposo nell'arco di pochi mesi, dato che sono è in corso di esecuzione l'iter per la riqualificazione della celebre via nel tratto compreso tra piazza Ginocchio e via Rosselli. Un tratto, quello di pavimentazione oggetto del provvedimento dell'amministrazione comunale, "ormai inadeguata, stante il suo stato di ammaloramento dovuto sia alle caratteristiche intrinseche di parte del materiale lapideo impiegato nelle precedenti riqualificazioni, scarsamente resistente a cicli termici e meteorici – si legge nella delibera di giunta – sia alla frantumazione di parti della pavimentazione dovuta al passaggio saltuario di mezzi meccanici, nonché alla pavimentazione realizzata con materiale bituminoso o conglomerato cementizio temporaneamente realizzata a seguito della rimozione del materiale lapideo non più coeso".

