Taglio del nastro per il supermercato | nuova vita dopo un restyling da 300mila euro

Inaugurato oggi a Cervia il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli 8, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e condotti a negozio aperto. Il negozio, aperto a ottobre 2016, è stato oggetto di un intervento mirato, pensato per offrire a soci e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

taglio nastro supermercato nuovaCervia. Taglio del nastro per festeggiare la fine dei lavori del supermercato Coop in Via Geltrude Mazzotti Carli - E' stato inaugurato oggi, 31 ottobre, a Cervia, il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli, 8, completamente rinnovato dopo i lavori di ... Scrive ravennanotizie.it

taglio nastro supermercato nuovaTaglio del nastro alla Coop di via Mazzotti Carli dopo il restyling da 300 mila euro - Tra le novità una friggitoria, un hamburgeria e un corner per piadine "fai da te" ... Secondo ravennaedintorni.it

taglio nastro supermercato nuovaCervia. Dopo l’intervento di restyling, 31 ottobre taglio del nastro per il supermercato Coop Mazzotti Carli - Il 31 ottobre, a Cervia, sarà inaugurato il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli, 8, dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e ... Riporta ravennanotizie.it

