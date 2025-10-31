Taglio del nastro per il supermercato | nuova vita dopo un restyling da 300mila euro
Inaugurato oggi a Cervia il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli 8, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e condotti a negozio aperto. Il negozio, aperto a ottobre 2016, è stato oggetto di un intervento mirato, pensato per offrire a soci e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo l’anteprima dei giorni scorsi taglio del nastro ufficiale: «Tradizione che si rinnova in una chiave contemporanea» - facebook.com Vai su Facebook
Cinecittà taglio del nastro per la Casa della Comunità https://ift.tt/QCU1WmL - X Vai su X
Cervia. Taglio del nastro per festeggiare la fine dei lavori del supermercato Coop in Via Geltrude Mazzotti Carli - E' stato inaugurato oggi, 31 ottobre, a Cervia, il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli, 8, completamente rinnovato dopo i lavori di ... Scrive ravennanotizie.it
Taglio del nastro alla Coop di via Mazzotti Carli dopo il restyling da 300 mila euro - Tra le novità una friggitoria, un hamburgeria e un corner per piadine "fai da te" ... Secondo ravennaedintorni.it
Cervia. Dopo l’intervento di restyling, 31 ottobre taglio del nastro per il supermercato Coop Mazzotti Carli - Il 31 ottobre, a Cervia, sarà inaugurato il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli, 8, dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e ... Riporta ravennanotizie.it