Vernate Data center e centri logistici | Traffico impazzito code infinite

A Vernate, lungo l’asse tra A1 e A7, sono state realizzate nuove infrastrutture, tra cui data center e centri logistici. In tre anni, le aree precedentemente agricole sono state trasformate in zone urbanizzate, generando un aumento del traffico e delle congestioni stradali. Questa evoluzione evidenzia come la crescita delle infrastrutture abbia impatti significativi sulla mobilità e sull’ambiente locale.

Vernate (Milano) – Da Vernate a Carpiano 20 chilometri di cemento. Nel giro di 3 anni lungo l’asse che collega la A1 alla A7 sono state realizzate strutture o sono iniziati cantieri in ben 9 aree che un tempo erano agricole o comunque verdi. L’allarme viene lanciato da a lcuni cittadini di Vernate, un gruppo di ex amministratori comunali stanno protestando per il maxi ampliamento dello stabilimento Yomo-Granarolo, adiacente a quello già esistente è in fase di realizzazione uno ancor più grande con volumetrie e definite dai cittadini esagerate. “Siamo preoccupati per il gigantesco ampliamento della Green Milk Granarolo con concentrazione di produzioni e stoccaggio nello stabilimento Yomo di Vernate per diverse ragioni - spiega Francesco Carissimi di Vernate - ma soprattutto per l’impatto disastroso sulla viabilità già inadeguata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

