Esplode tir carico di Gpl caos e code infinite sull?A1 | l?esodo diventa un incubo

Nella giornata di oggi, sull’autostrada A1, si è verificato un grave incidente con un tir carico di GPL che ha provocato esplosioni e blocchi del traffico. Il tratto interessato, tra Teano Ovest e Napoli, si è trasformato in un luogo di lunghe attese e disagi per gli automobilisti. I soccorritori intervenuti hanno descritto la situazione come un vero e proprio disastro, evidenziando la complessità dell’intervento e le conseguenze per il traffico.

