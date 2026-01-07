**Venezuela | Mosca contro abbordaggio Usa ' nessun diritto usare forza'

Mosca ha espresso forte disapprovazione per l’azione degli Stati Uniti, che ha sequestrato la petroliera russa 'Marinera' nell’Atlantico settentrionale. La Russia ha sottolineato che l’uso della forza in questa situazione è ingiustificato e viola i principi del diritto internazionale. La vicenda rappresenta un nuovo episodio di tensione tra le due nazioni, evidenziando le divergenze nelle rispettive politiche energetiche e diplomatiche.

Mosca, 7 gen. (AdnkronosAfp) - Mosca ha criticato duramente gli Stati Uniti per il sequestro della petroliera 'Marinera', battente bandiera russa, nell'Atlantico settentrionale. "In conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la libertà di navigazione si applica nelle acque d'alto mare e nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro imbarcazioni regolarmente registrate sotto la giurisdizione di altri Stati", ha affermato il ministero dei trasporti russo in una nota. La nave, che ha cambiato nome da Bella-1 a Marinera, aveva ricevuto il "permesso temporaneo" di navigare sotto bandiera russa il 24 dicembre, ha affermato il ministero, aggiungendo che "il contatto con la nave è stato perso" dopo che le forze navali statunitensi l'hanno abbordata "in mare aperto, oltre le acque territoriali di qualsiasi Stato".

