Trump smentisce i media Usa | Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio | Nuove sanzioni contro Mosca | colpiti i giganti energetici Rosneft e Lukoil

Il presidente americano: "Annullato l'incontro con Putin. Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Ha una grande influenza sul leader russo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump smentisce i media Usa: "Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio" | Nuove sanzioni contro Mosca: colpiti i giganti energetici Rosneft e Lukoil

Scopri altri approfondimenti

ULTIM'ORA - Mosca smentisce gli Usa: continua la preparazione del vertice Putin-Trump. - facebook.com Vai su Facebook

Trump rilancia un video su Meloni: «Accordo Italia-Usa e stop agli aiuti a Kiev». Imbarazzo a Palazzo Chigi, ma la premier smentisce tutto - X Vai su X

Wsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Ma Trump smentisce. Zelensky: “Congelare la linea del fronte” - “L’articolo del Wall Street Journal sull’approvazione da parte degli Stati Uniti dell’autorizzazione all’Ucraina di usare missili a lungo raggio in profondità nella Russia è una fake news! Scrive ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Usa annunciano nuove sanzioni contro la Russia. Trump: "Vedrò Putin in futuro, guerra sarà risolta" - Speriamo che la guerra finisca ”, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, incontrando i giornalisti nello Studio ... Segnala adnkronos.com

Guerra Ucraina Russia, Trump smentisce la richiesta sul Donbass a Zelensky: perché Putin vuole quella regione - Tensione tra Trump e Zelensky: secondo i media, il presidente Usa avrebbe chiesto la cessione del Donbass alla Russia. Secondo virgilio.it