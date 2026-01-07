Aida Yespica, venezuelana, esprime gioia per la fine della dittatura nel suo paese. Ricorda le sofferenze vissute, inclusa la fame e le privazioni di 25 anni sotto un regime comunista. La sua testimonianza riflette la speranza di un futuro libero e più dignitoso per il popolo venezuelano, sottolineando l’importanza di celebrare questa nuova fase di libertà.

(Adnkronos) – “Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo”. Così la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venezuela, Aida Yespica: “Ho sofferto la fame, ora fateci festeggiare la libertà”

