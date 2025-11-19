Aida Yespica la rivelazione a Le Iene | Da bambina ho subito abusi da mio zio
Aida Yespica è uno di quei volti che il pubblico italiano non ha mai dimenticato, almeno da quando, nel lontano 2003, la modella venezuelana è apparsa in tv con la sua travolgente bellezza e il suo carattere forte, prima nel programma comico Bulldozer e poi come concorrente a L’Isola dei Famosi. Eppure dietro quell’immagine perfetta e sempre sorridente, si nasconde una donna che ha conosciuto un grande dolore e che ha scelto di raccontarlo con una sincerità spiazzante. Nelle sue parole c’è una verità che supera il gossip e tocca corde profonde, un racconto che merita di essere ascoltato perché la sua storia, purtroppo, è la storia di tante donne che invece, per paura o per vergogna, restano in silenzio. 🔗 Leggi su Dilei.it
