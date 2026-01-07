VanDyke le tessere prendono vita

Dal 20 gennaio al 2 febbraio al Mar di Ravenna, torna ’Spazio Neutro’, curato da Giorgia Salerno. L’esposizione propone un’interpretazione innovativa dell’arte contemporanea, focalizzandosi sulle dinamiche relazionali e sull’interazione tra le opere e il pubblico. Un’occasione per esplorare nuove prospettive artistiche in un contesto che invita alla riflessione e alla partecipazione.

Al Mar di Ravenna fino al 2 febbraio torna 'Spazio Neutro', progetto curato da Giorgia Salerno, conservatrice del museo, che offre al pubblico una prospettiva inedita sulla comprensione dell' arte contemporanea con particolare attenzione alle dinamiche relazionali. Giunto al suo terzo appuntamento, il programma ospita l'artista Jonathan VanDyke con 'Nell'eternità del provvisorioin the eternity of the temporary'. L'artista e performer americano si ispira ai mosaici ravennati, in particolare a quelli di San Vitale, per dar vita a un ambiente modulare in cui le tessere si trasformano in trame di tessuto dipinto e l'elemento decorativo diventa strumento di contemplazione per il visitatore.

