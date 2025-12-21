Verona accende l' anno di Shakespeare | Le sue storie prendono vita e diventano emozione

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona si prepara a celebrare l’anno di Shakespeare con un progetto culturale dedicato. Casa Shakespeare promuove iniziative che coinvolgeranno la città nel 2026, in occasione del 410° anniversario della morte del celebre drammaturgo e del Congresso mondiale shakespeariano, in programma dal 20 al 26 luglio. Le sue storie prendono vita e diventano emozione.

Casa Shakespeare lancia per tutto il 2026 un grande progetto culturale che animerà Verona in occasione del 410° anniversario della morte di William Shakespeare e del Congresso mondiale shakespeariano che la città ospiterà dal 20 al 26 luglio. L’iniziativa si innesta inoltre sul decimo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

verona accende l anno di shakespeare le sue storie prendono vita e diventano emozione

© Veronasera.it - Verona accende l'anno di Shakespeare: «Le sue storie prendono vita e diventano emozione»

Leggi anche: Riccardo e la malattia rara: “Le sue emozioni prendono colore in un libro”

Leggi anche: Juventus One, parla Greta Bodino: «Celebriamo i ragazzi e le loro storie: non storie di supereroi ma di vita vera» – VIDEO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verona accende l'anno di Shakespeare: «Le sue storie prendono vita e diventano emozione».

Verona accende le luci del Natale insieme con la città di Betlemme - La Stella di Natale in piazza Bra si accende: Verona illumina le feste in contemporanea con la città di Betlemme. veronaoggi.it

verona accende anno shakespeareVerona accende le luci del Natale e i mercatini vista Arena - A Verona ultimi preparativi in attesa dell’apertura ufficiale della 17a edizione dei mercatini di Natale. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.