Verona accende l' anno di Shakespeare | Le sue storie prendono vita e diventano emozione
Verona si prepara a celebrare l’anno di Shakespeare con un progetto culturale dedicato. Casa Shakespeare promuove iniziative che coinvolgeranno la città nel 2026, in occasione del 410° anniversario della morte del celebre drammaturgo e del Congresso mondiale shakespeariano, in programma dal 20 al 26 luglio. Le sue storie prendono vita e diventano emozione.
Casa Shakespeare lancia per tutto il 2026 un grande progetto culturale che animerà Verona in occasione del 410° anniversario della morte di William Shakespeare e del Congresso mondiale shakespeariano che la città ospiterà dal 20 al 26 luglio. L’iniziativa si innesta inoltre sul decimo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Verona accende l'anno di Shakespeare: «Le sue storie prendono vita e diventano emozione».
