Van Reeuwijk si ritira dal calcio a soli 18 anni | Ho cambiato idea dopo aver firmato il contratto

Van Reeuwijk, a soli 18 anni, ha deciso di ritirarsi dal calcio, spiegando che la scelta deriva da una presa di coscienza personale. Dopo aver firmato il contratto, ha iniziato a riflettere sul proprio futuro e sui desideri di vita, arrivando alla conclusione che il percorso sportivo non era più in linea con i suoi obiettivi. Per approfondire, continua a leggere.

