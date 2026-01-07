Van Reeuwijk si ritira dal calcio a soli 18 anni | Ho cambiato idea dopo aver firmato il contratto
Van Reeuwijk, a soli 18 anni, ha deciso di ritirarsi dal calcio, spiegando che la scelta deriva da una presa di coscienza personale. Dopo aver firmato il contratto, ha iniziato a riflettere sul proprio futuro e sui desideri di vita, arrivando alla conclusione che il percorso sportivo non era più in linea con i suoi obiettivi. Per approfondire, continua a leggere.
A soli 18 anni Van Reeuwijk ha deciso di dire addio al calcio: "È più una presa di coscienza. A un certo punto, inizi a chiederti: è questo che voglio dalla mia vita, per i prossimi quindici o vent'anni?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
