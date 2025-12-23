Rafinha si ritira dal calcio a 32 anni dopo un infortunio | È stato difficile da accettare

23 dic 2025

Ad appena 32 anni Rafinha ha deciso di ritirarsi: il fratello minore di Thiago Alcantara non gioca da più di un anno a causa di un problema al ginocchio, l'ennesimo della sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

