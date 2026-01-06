L’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al si dell’Italia al Mercosur Meloni canta vittoria

L’Unione Europea ha deciso di destinare 45 miliardi di euro in più alla politica agricola comune, sostenendo gli agricoltori europei. Contestualmente, l’UE punta all’approvazione dell’accordo commerciale con i paesi del Mercosur, con l’Italia favorevole. Questa scelta rappresenta un passo importante per rafforzare il settore agricolo e le relazioni commerciali tra Europa e Sud America.

Bruxelles accontenta l’Italia e aumenta le risorse per la politica agricola comune, spianando così la strada all’ accordo commerciale tra l’Europa e i paesi sudamericani riuniti nel Mercosur. La Commissione europea ha in pratica offerto un incentivo agli agricoltori indignati per l’ipotesi di un’intesa con il blocco sudamericano e per i piani di revisione dei sussidi agricoli europei, promettendo fondi aggiuntivi per il settore. Come ha scritto la presidente Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata al presidente della presidenza di turno del Consiglio Ue, Nikos Christodoulides, e alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, Bruxelles intende modificare la sua proposta di bilancio per il periodo 2028-2034 per consentire agli agricoltori un accesso anticipato a circa 45 miliardi di euro, misura che si somma ad altre riforme a sostegno dell ’ industria agricola europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Ue stanza 45 miliardi in più per gli agricoltori e punta al si dell’Italia al Mercosur. Meloni canta vittoria Leggi anche: Il Mercosur può attendere. Un’altra vittoria dell’Italia, Meloni: più tempo per garantire i nostri agricoltori Leggi anche: Più risorse per la Pac nel 2028-2034, von der Leyen: «Mobilitati immediatamente 45 miliardi per gli agricoltori». Esulta Meloni: «Italia ascoltata» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Una donna con “una sola stanza” a leader con un surplus di 5 trilioni di dollari! Da una piccola stanza alla vetta del potere La storia della presidente che ha scosso Singapore! Immagina questa scena: Una donna musulmana, sposata con un uomo malese di o - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.