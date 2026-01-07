Una Giornata Particolare racconta il genio italiano

Aldo Cazzullo riparte questa sera, mercoledì 7 gennaio, con un nuovo ciclo di puntate di Una Giornata Particolare, il programma di approfondimento storico della prima serata di La7. Anticipazioni del 7 gennaio 2026. Il primo racconto del 2026 dedicato alle grandi pagine della storia è incentrato sul genio italiano, una puntata speciale non legata a una data precisa, ma a un luogo simbolo: la Galleria Borghese di Roma. La storica villa-museo della Capitale lega infatti figure immortali che Cazzullo, insieme agli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, andrà a raccontare: da Leonardo a Botticelli, da Dante a Giulio Cesare, fino a Palladio e Raffaello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare racconta il genio italiano Leggi anche: Una Giornata Particolare con ‘Leonardo: il genio’ Leggi anche: Una Giornata Particolare su La7, le anticipazioni del 12 novembre: Cazzullo racconta El Alamein Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cesare, Dante, Leonardo: Aldo Cazzullo racconta il genio italiano; Su La7 riparte 'Una giornata particolare' di Aldo Cazzullo; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 7 gennaio; Su La7 torna ‘Una giornata particolare’ di Aldo Cazzullo con lo speciale “Il genio italiano” il 7 gennaio. Il genio italiano, da Leonardo a Villaggio, raccontato da Aldo Cazzullo - Il primo appuntamento dell’anno di "Una giornata particolare" è dedicato a “Il genio italiano”: un cammino che attraversa secoli di storia, cultura e creatività per celebrare il genio italiano nelle s ... libreriamo.it

Cesare, Dante, Leonardo: Aldo Cazzullo racconta il genio italiano - Cazzullo chiude la puntata recitando a memoria il canto dantesco di Ulisse, «l'uomo che si è spinto oltre i confini del mondo conosciuto perché fatti non fummo ... msn.com

Su La7 riparte 'Una giornata particolare' di Aldo Cazzullo - Mercoledì 7 gennaio in prima serata su La7 riparte Una Giornata Particolare, il racconto di Aldo Cazzullo delle grandi pagine della storia. ansa.it

Il primo appuntamento dell’anno di "Una giornata particolare" è dedicato a “Il genio italiano”: un cammino che attraversa secoli di storia, cultura e creatività per celebrare il genio italiano nelle sue infinite forme, dal Rinascimento alla contemporaneità. - facebook.com facebook

Una giornata particolare. Quando c'è il marito che ti fotografa e io mi diverto come una bambina. #BuonaDomenica #pomeridiana x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.