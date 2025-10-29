Artista, scienziato, architetto, ingegnere: una delle menti più brillanti della storia ed un orgoglio italiano che il mondo ci invidia. ‘ Leonardo: il genio’ è il titolo della nuova puntata di Una Giornata Particolare, il programma di Aldo Cazzullo, in onda questa sera, mercoledì 29 ottobre, in prima serata su La7. Anticipazioni di stasera, 29 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento, Aldo Cazzullo si interroga sull’affascinante e misteriosa figura di Leonardo da Vinci, la cui influenza riecheggia nei secoli. La data cruciale per il racconto è il 23 aprile 1519 mentre il luogo è il Castello di Amboise, nella Loira, la regione francese in cui Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua esistenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare con ‘Leonardo: il genio’