Un autobus con forno a legna | la pizzeria più strana di Roma

A Roma, un autobus trasformato in pizzeria su ruote offre un’esperienza unica: un forno a legna a bordo e la possibilità di gustare autentiche pizze italiane in movimento. Questa iniziativa combina mobilità e tradizione, creando un punto di ristoro originale nel contesto urbano. Un modo innovativo per apprezzare la cucina romana in un ambiente insolito e funzionale.

A Roma può capitare di imbattersi in un autobus che profuma di pizza appena sfornata. Non è un’installazione artistica né solo un’operazione di marketing, ma una vera pizzeria su ruote, completa di forno a legna e tavoli. Un’idea originale che mescola strada e tradizione, movimento e rituali antichi, trasformando il più familiare dei mezzi urbani in un luogo dove fermarsi, sedersi e mangiare come in una pizzeria di quartiere. Omnibus Pizza, l’autobus della Pizza a Roma: una pizzeria che viaggia, senza perdere identità. Salire a bordo di Omnibus Pizza significa entrare in uno spazio che sorprende senza forzature. 🔗 Leggi su Funweek.it

