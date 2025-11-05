Si taglia con la motosega facendo legna | paura per un 60enne
Sono stati attimi di terrore quelli di ieri mattina, martedì 4 novembre, per un cittadino di 60 anni di Meano che, tagliando la legna, si è ferito a una gamba con una motosega.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dei fatti. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver fatto un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
